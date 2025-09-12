Инспекторы ДПС оперативно помогли омичке доехать до роддома

Пресс-служба областного УМВД уточнила: несколько дней назад инспекторы Валерий Касаткин и Егор Кириенко патрулировали улицы в названном районе, и на подъезде к мосту имени 60-летия Победы остановились на светофоре. В это время к полицейским подбежал взволнованный водитель, прося помощи. Он объяснил, что у его жены преждевременно начались роды.