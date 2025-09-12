Инспекторы ДПС оперативно помогли омичке доехать до роддома

В Омске инспекторы ДПС вынужденно сопроводили со спецсигналом в роддом машину с роженицей. Просьбу об этом они получили, дежуря у метромоста на Левом берегу.
Пресс-служба областного УМВД уточнила: несколько дней назад инспекторы Валерий Касаткин и Егор Кириенко патрулировали улицы в названном районе, и на подъезде к мосту имени 60-летия Победы остановились на светофоре. В это время к полицейским подбежал взволнованный водитель, прося помощи. Он объяснил, что у его жены преждевременно начались роды.
«Автоинспекторы включили проблесковые маячки и спецсигнал и оперативно сопроводили семейную пару к “Городскому родильному дому № 1”. Буквально через несколько минут молодому отцу поступил звонок: с его женой и новорожденным сыном всё в порядке», — добавили в УМВД.
Позже омич обратился в ГАИ, чтобы поблагодарить инспекторов. По его словам, их действия помогли очень быстро добраться до места, так как были угрозы жизни и здоровью как женщины, так и ее малыша.
В пятницу, 12 сентября, инспекторы встретили счастливых родителей на выписке из роддома и подарили им автокресло, чтоб все поездки ребенка были безопасными. Известно, что мальчику уже дали имя Иван.
