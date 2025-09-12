Ричмонд
Лукашенко сказал, что белорусам надо нормально воспринимать иностранцев в стране

Лукашенко сказал, на кого больше нагрузки из-за безвиза.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что они должны нормально воспринимать иностранцев. Так, пишет БелТА, глава республики высказался во время общения с минчанами в Лошицком парке.

«Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: “Приезжайте, смотрите!” — отметил президент.

Но есть и дополнительная нагрузка для милиции и специальных служб.

«Но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги», — добавил Лукашенко.

Также он сказал, что россияне приезжают в Беларусь за тишиной. И эта тенденция уже затронула «середину общества, российского особенно»:

«Обычные люди — такие, как мы. Они приезжают сюда. Уже с нас берут пример, как надо жить и развиваться».

Кроме того Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы, и посоветовал ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах.

