В Ельце прошел первый фестиваль моды и дизайна «Сплетение»

Фестиваль «Сплетение», объединивший дизайнеров, молодых модельеров и мастеров ремесел, впервые состоялся в городе Ельце Липецкой области 6 сентября, сообщили в управлении экономического развития региона. Меры поддержки представителям малого и среднего бизнеса оказываются в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Яркое событие стало главным культурным акцентом празднования Дня города. В программу фестиваля вошли дефиле ведущих региональных брендов, авторские коллекции елецких кружев, показы резидентов мультибрендового пространства «Арт Подиум», а также коллекции молодых дизайнеров-участников проекта «Вектор модного будущего». Особое внимание зрителей привлекли коллекции студентов, вдохновленные культурным наследием и природой России.
По итогам конкурса победителем стала Дарья Кобзева с коллекцией «Славянская сказка», серебро завоевали София Григорьева и Лилит Мнацаканян — жюри высоко оценило их коллекцию «Сияние вод». Третье место с коллекцией «Цикличность» заняли Антон Олейник и Манэ Мукелян. Все участники получили дипломы и сертификаты на приобретение тканей для будущих коллекций.
Помимо этого, гости фестиваля могли принять участие в творческих мастер-классах, ремесленной ярмарке, посетить гастрономическую зону и оценить музыкальные и танцевальные выступления.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.