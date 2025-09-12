В Ельце прошел первый фестиваль моды и дизайна «Сплетение»

По итогам конкурса победителем стала Дарья Кобзева с коллекцией «Славянская сказка», серебро завоевали София Григорьева и Лилит Мнацаканян — жюри высоко оценило их коллекцию «Сияние вод». Третье место с коллекцией «Цикличность» заняли Антон Олейник и Манэ Мукелян. Все участники получили дипломы и сертификаты на приобретение тканей для будущих коллекций.