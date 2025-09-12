Ричмонд
Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса

Автобусы № 66 ходят по маршруту «Малахов курган — Диорама (с заездом в СТ “Морзаводец”)», обеспечивая транспортную доступность одного из отдаленных районов города.

По обращениям жителей микрорайона департаментом транспорта во взаимодействии с предприятием-перевозчиком принято решение о временном введении дополнительных рейсов в вечернее время.

В связи с этим организованы два дополнительных рейса:

  • в 19:30 от остановочного пункта «Малахов курган»;
  • в 20:00 от остановочного пункта «Сапун-гора» с заездом на ул. Майора Бордова. Изучение пассажиропотока на этих рейсах будет проходить месяц — до 10 октября.

В случае устойчивого пассажиропотока, они будут включены в расписание на постоянной основе.

Напомним, расписание всех маршрутов общественного транспорта опубликовано на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя.