В Башкирии ожидается похолодание до −5 градусов

Осадков в течение суток не ожидается.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 сентября, на территории Башкирии прогнозируется значительное похолодание. Как сообщает республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, а в отдельных районах достигнет −5 градусов.

Осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет северного и северо-восточного направления со скоростью 5−10 м/с. Днём температура поднимется до +12…+17 градусов.

Специалисты также предупреждают о возможности образования тумана в ночные и утренние часы. На отдельных участках автомобильных дорог видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.

