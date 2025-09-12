В Башкирии ожидается похолодание до −5 градусов

Завтра, 13 сентября, на территории Башкирии прогнозируется значительное похолодание. Как сообщает республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, а в отдельных районах достигнет −5 градусов.
Осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет северного и северо-восточного направления со скоростью 5−10 м/с. Днём температура поднимется до +12…+17 градусов.
Специалисты также предупреждают о возможности образования тумана в ночные и утренние часы. На отдельных участках автомобильных дорог видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.