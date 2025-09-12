Экспертный автопробег «Москва — Самара» стартует в столице 15 сентября

Регуляторы, эксперты и представители бизнеса примут участие в автопробеге «Москва — Самара», чтобы оценить, что способствует или, наоборот, мешает развитию автотуризма в России. Улучшение таких маршрутов — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Центре стратегических разработок.
Старт поездки будет дан в Москве 15 сентября. Протяженность автопробега составит более 1700 км по дорогам Москвы, Чувашии, Татарстана, Московской, Нижегородской, Ульяновской, Владимирской и Самарской областей. Его итогом станет появление в России эталонных требований, чтобы автомобильные туристические маршруты по всей стране подтянулись до этого нового стандарта.
Оценивать поездку будут по 12 параметрам: безопасность, комфорт, туристическая насыщенность, логистика, экологичность, поддержка электромобилей, цифровая доступность, языковая доступность, доступная среда, удобства для животных, мобильная связь и интернет, размещение и информирование. В автопробеге примут участие 15 экипажей, более 40 человек — эксперты, представители федеральных министерств и СМИ, профессиональные автопутешественники и блогеры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.