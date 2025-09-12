Слет Движения Первых проходит в Иркутской области

40 активных участников и наставников собрались в Иркутской области на слете Движения Первых. Ожидается, что к мероприятию присоединятся еще 160 человек. Движение Первых реализует проекты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.
— Благодаря слету участники могут делиться своими наработками, развивать наставнические связи и делать региональные сообщества сильнее. Также он станет площадкой для обмена идеями, — пояснил председатель регионального отделения Движения Первых Сергей Перфильев.
Для активных участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы и квесты. Также они смогут реализовать собственные проекты. Среди спикеров выступят депутаты областного парламента, эксперты Российского общества «Знание», деятели искусства, предприниматели, представители силовых структур.