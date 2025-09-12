Слет Движения Первых проходит в Иркутской области

40 активных участников и наставников собрались в Иркутской области на слете Движения Первых. Ожидается, что к мероприятию присоединятся еще 160 человек. Движение Первых реализует проекты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.