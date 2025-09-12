Лукашенко: Минск нельзя перенаселять и застраивать «стекляшками»

Он рассказал, что, когда рассуждает о развитии столицы, порой переживает, не выглядит ли она слишком «деревенской». Имеется в виду, что в Минске не так много строений, характерных для мегаполисов, а больше парков и зеленых зон.
Может быть, кто-то совсем молодой подумает: нам бы таких «стекляшек», «бетона» побольше. А когда детки появляются, вот тогда вы поймете, что такое вот это — когда можно с ребеночком куда-то выйти спокойно.
Лукашенко отметил, что застраивать город «стекляшками» и «бетоном» торопиться не нужно, как и перенаселять столицу. Поэтому государство сейчас активно развивает города-спутники — Смолевичи, Заславль, Дзержинск, Фаниполь, Логойск и Руденск.
Не думаю, что людям очень удобно и хочется жить в этих стеклянных небоскребах. Поэтому я так немножко Минск придерживаю, чтобы природа была.
Он также заявил, что строительством жилья в столице занимаются государственные компании, которые могут гарантированно выполнить работы, не допустят каких-либо махинаций и завышения стоимости, как это происходило ранее с некоторыми частными застройщиками.
Ранее в августе была опубликована новая редакция генерального плана Минска, которая предусматривает стратегию сдерживания численности населения столицы на уровне 2 млн жителей. Согласно прогнозу социально-экономического развития города на следующую пятилетку, возможен минимальный прирост — 25−30 тысяч человек.