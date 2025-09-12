Ричмонд
В Омской области не могут закупить три вида лекарств для льготников

Вместо дефицитных препаратов пациентам предлагают их аналоги.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области возникли проблемы с закупкой трех лекарственных препаратов для льготников. В списках дефицитных: ректальная суспензия «Месалазин», таблетки «Азатиоприн» и таблетки «Кордарон».

Первые два препарата применяются при различных заболеваниях кишечника. Последние таблетки — от болезней сердца.

О дефиците трех видов лекарств со ссылкой на региональный минздрав сообщил «НГС55». При этом причины проблем с закупкой препарата не сообщаются.

Как добавили в минздраве Омской области, вместо «Месалазина», «Азатиоприна» и «Кордарона» в аптеках льготникам выдаются их аналоги.

Недавно также мы сообщали о том, что суд признал законным продление ареста бывшему гендиректору «Омского лекарства» Игорю Богдашину.