В Архангельской области откроют три новых кинотеатра

Три кинозала обустроят в городе Онега, поселке Урдома Ленского района и селе Благовещенское Вельского района. Это стало возможным благодаря победе инициатив в конкурсе Фонда кино по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Новые кинозалы оснастят современным оборудованием: мягкими креслами, качественной акустикой и цифровыми проекторами. Залы будут подключены к единой платформе, где доступен легальный контент — российские фильмы, мультфильмы и просветительские программы. Репертуар будет подбираться с учетом интересов зрителей, а все просмотры станут прозрачными для правообладателей.
По словам министра культуры Архангельской области Оксаны Светловой, заявка региона на конкурс была тщательно подготовлена, что позволило получить финансирование в размере 8,5 млн рублей и войти в число 41 победителя со всей страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.