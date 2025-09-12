Сходы № 1 и № 2 станции метро «Заречная» откроются 15 сентября

Кроме того, обустроен вентилируемый фасад, установлены платформы для маломобильных граждан, системы видеонаблюдения и переговорные устройства. При этом доставка оборудования для подъема маломобильных пассажиров задерживается. В метро подчеркнули, что решение принято: работы по его установке будут выполнены в рабочем порядке, а сами сходы полностью готовы к эксплуатации. Ранее стало известно, что ремонтные работы ведутся и на входе № 6 станции «Заречная». Здесь также появится крытый павильон. Его проект основан на архитектурной концепции, представленной победителем открытого конкурса.