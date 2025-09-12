Движение по одной из улиц временно перекроют в Алматы

По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 23:00 12 сентября до 05:00 14 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Жандосова — в восточном направлении, начиная от улицы Килыбай Медеубекова, а также в западном направлении от улицы Ашимова.