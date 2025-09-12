Ричмонд
Движение по одной из улиц временно перекроют в Алматы

В Алматы с 12 по 14 сентября будет временно ограничено движение по улице Жандосова. На нескольких участках будут вестись работы на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 23:00 12 сентября до 05:00 14 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Жандосова — в восточном направлении, начиная от улицы Килыбай Медеубекова, а также в западном направлении от улицы Ашимова.

Ограничения связаны с реализацией двух инфраструктурных проектов:

  1. «Строительство Западного канализационного коллектора в г. Алматы» включает прокладку магистрального канализационного коллектора протяженностью 34,9 км. Он обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также около 20 тыс. жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области.
  2. «Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в микрорайоне Акжар, Наурызбайский район» — направлен на улучшение инженерной инфраструктуры района и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, а также стабильной работы сетей водоотведения.

Работы будут проводиться на участках:

  • улица Жандосова — угол улицы Даулеткерей (трубопровод 400 мм, футляр 1000 мм);
  • улица Жандосова — угол улицы Даулеткерей (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
  • улица Жандосова — угол улицы Айманова (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);
  • улица Жандосова — угол улицы Бекешева (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм).

«Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

