Разработан корм для сельхозживотных на основе растительных отходов

По словам исследователей, существуют и другие методы получения кормового белка с помощью микроорганизмов на основе других видов грибов (Fusarium, Agaricus). Однако отмечается, что Aspergillus oryzae не только производит белок, но и одновременно вырабатывает ферменты, улучшающие пищеварение животных. «Это двойная польза от одной технологии. Важным отличием является и выбор субстрата — используются недорогие и доступные овсяные отруби, что делает процесс экономически выгодным», — добавили в университете.