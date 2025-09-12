Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник участка Института ядерной физики в Новосибирске получил ожоги при ремонтных работах

4 сентября 2025 года во время устранения аварии в распределительном устройстве начальник участка ФГБУН "Институт ядерной физики им.

4 сентября 2025 года во время устранения аварии в распределительном устройстве начальник участка ФГБУН «Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера» СО РАН получил ожоги в результате электродугового разряда.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области В. Г. Балашов, создана комиссия для расследования несчастного случая. Её задача — установить обстоятельства и причины получения травмы, сообщает телеграм-канал Гострудинспекция в НСО.

В рамках проверки проводится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью пострадавшего.

При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.