Начальник участка Института ядерной физики в Новосибирске получил ожоги при ремонтных работах

4 сентября 2025 года во время устранения аварии в распределительном устройстве начальник участка ФГБУН «Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера» СО РАН получил ожоги в результате электродугового разряда.
Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области В. Г. Балашов, создана комиссия для расследования несчастного случая. Её задача — установить обстоятельства и причины получения травмы, сообщает телеграм-канал Гострудинспекция в НСО.
В рамках проверки проводится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью пострадавшего.
При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.