В Воронеже меняется схема движения по улице Лебедева

В Воронеже завершаются работы по обновлению разметки на улице Лебедева. К этому моменту дорожные службы нанесли 80% от общего объема, сообщил в своем телеграмм-канале мэр Сергей Петрин:
— На всем протяжении отремонтированного участка обозначены сплошные линии и рядность, в ближайшее время появятся стрелки направления движения по полосам, недостающие стоп-линии и разметка на автобусных остановках.
Также дорожники завершают устройство тротуаров. Уже до конца дня пятницы Центр организации дорожного движения установит на участке необходимые знаки и отрегулирует работу светофоров.
Мэр напомнил, что в этой части Левобережного района скоро начнет действовать новая схема дорожного движения, направленная на увеличение пропускной способности.
— С этой целью в рамках ремонта магистрали выполнялось ее уширение — начиная от заправки, и до одноименной остановки «Улица Лебедева». Оно позволило организовать дополнительную полосу, — отметил Сергей Андреевич.
Согласно новой схеме, от ВоГРЭСовского моста в направлении микрорайона Машмет на перекрестке водители снова смогут двигаться по трем полосам. Кроме того, расширили до четырех полос и выезд из микрорайона на участке от остановки до перекрестка. Это позволило увеличить пропускную способность загруженного транспортом направления.
— Надеюсь, что и теперь изменения принесут свой эффект, и жителям микрорайона станет комфортнее добираться домой, — поделился мэр.
При этом Центр организации дорожного движения продолжит отслеживать ситуацию на этом участке.