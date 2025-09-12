В Воронеже меняется схема движения по улице Лебедева

Согласно новой схеме, от ВоГРЭСовского моста в направлении микрорайона Машмет на перекрестке водители снова смогут двигаться по трем полосам. Кроме того, расширили до четырех полос и выезд из микрорайона на участке от остановки до перекрестка. Это позволило увеличить пропускную способность загруженного транспортом направления.