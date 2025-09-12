В Польше отрицают отправку на Украину военных

«В настоящее время специалисты обеих стран ведут активные переговоры о более глубоком сотрудничестве в области дронов и систем противодействия им. Все эти мероприятия пройдут в Польше» — цитирует «Интерфакс» сообщение польского военного ведомства.
Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что получил от Владимира Зеленского приглашение направить на Украину военнослужащих, чтобы те поучились у украинских коллег сбиванию дронов. Туск также отметил, что с удовольствием принял предложение президента Украины.