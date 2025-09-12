Исследования подтвердили благоприятную экологию территорий атомной станции

Преподаватели, студенты и аспиранты Научно-исследовательского института физики и физического факультета ЮФУ, выступающие в качестве независимых экологов, завершили второй этап исследовательских работ 2025 года вблизи производственной территории Ростовской атомной электростанции.
Подобные научные изыскания, включающие изучение образцов грунта, флоры и воздушной среды в районе расположения атомного энергокомплекса, осуществляются два раза в год. Каждый раз полученные данные однозначно подтверждают стабильность показателей радиоактивного излучения с момента ввода станции в эксплуатацию и вплоть до наших дней. Это подчеркнула руководитель научной группы, кандидат биологических наук, старший преподаватель и ведущий сотрудник НИИ физики ЮФУ Елена Бураева.
Отбор материалов проводился на специально оборудованных площадках, находящихся на разных расстояниях от промышленной зоны, установленных ещё при предварительном мониторинге атомной станции в конце прошлого века. В течение экспедиции специалисты взяли и проанализировали порядка 800 образцов почвенного покрова и растений, кроме того было выполнено почти тысяча измерений воздушных масс для оценки уровня гамма-излучения.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
— Для населения, проживающего по соседству с атомной станцией, эти исследования представляют особый интерес. Они, с одной стороны, подтверждают данные мониторинга, который ведут соответствующие службы атомной станции и контролирующие структуры, а с другой — дают населению исчерпывающую информацию экологического характера от совершенно независимого источника. Это еще раз подтверждает тот факт, что Ростовская АЭС — экологически чистое и безопасное производство, которое всегда привержено политике открытости и достоверности, — подчеркнула председатель Общественной палаты Волгодонска Людмила Ткаченко.
Завершив полевые работы, ученые посетили Волгодонск, где на круглом столе экологического фестиваля рассказали общественности и журналистам о результатах исследований и показали используемое оборудование.
— Обеспечение экологической безопасности — одно из приоритетных направлений в деятельности атомной станции. Ежегодно мы направляем значительные ресурсы на реализацию программы природоохранных мероприятий, — отметил директор АЭС Андрей Сальников.