Исследования подтвердили благоприятную экологию территорий атомной станции

— Для населения, проживающего по соседству с атомной станцией, эти исследования представляют особый интерес. Они, с одной стороны, подтверждают данные мониторинга, который ведут соответствующие службы атомной станции и контролирующие структуры, а с другой — дают населению исчерпывающую информацию экологического характера от совершенно независимого источника. Это еще раз подтверждает тот факт, что Ростовская АЭС — экологически чистое и безопасное производство, которое всегда привержено политике открытости и достоверности, — подчеркнула председатель Общественной палаты Волгодонска Людмила Ткаченко.