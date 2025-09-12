Летняя Универсиада все же пройдет в Екатеринбурге

Летняя Универсиада, которая должна была состояться в 2023 году, пройдет позднее при первой же возможности. Об этом рассказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков на прошедшем Восточно-экономическом форуме.
— Мы надеемся на возвращение Всемирных студенческих игр в Россию. Мы находимся в тесном контакте с Международной федерацией университетского спорта, — сообщил Сергей Крюков.
Вместо несостоявшейся Универсиады в 2023 году прошел Международный фестиваль университетского спорта, в котором приняли участие тысячи студентов из десятка стран мира.
Ранее мы писали, что на содержание сооружений, возведенных для проведения Универсиады, потратили 666,3 миллиона рублей. Большая часть денег ушла на Дворец игровых видов спорта.