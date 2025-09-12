Ричмонд
ФСБ и НАК проведут в Омской области большие антитеррористические учения

Точная дата мероприятия — 16 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Полтавском районе совсем скоро пройдут масштабные учения силовиков, где будут отрабатывать действия против террористов. Об этом здешних жителей предупредила районная администрация.

«16 сентября 2025 года под руководством Национального антитеррористического комитета и Управления ФСБ России по Омской области на территории Вольновского сельского поселения запланировано проведение широкомасштабных учений с привлечением большого количества сил и средств силовых структур», — сообщили чиновники.

Власти также заранее попросили сохранять спокойствие и не впадать в панику.

Ранее мы уже сообщали, что в Омске на территории Октябрьского округа прошли учения служб МЧС.