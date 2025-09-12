190 пропавших детей нашли в Ростовской области с начала 2025 года

С начала 2025 года в Ростовской области в семьи вернули 190 пропавших детей. Такого показателя достигли благодаря активной работе донского подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД России по региону.
— Эта работа находится на личном контроле руководства донского главка МВД. За цифрами статистики стоят истории разлук, тревожных поисков и счастливых воссоединений, — отметили в полиции.
Правоохранители советуют родителям и опекунам создавать доверительные отношения. Нужно обязательно поговорить с ребенком и объяснить ему, что делать, если он вдруг потеряется.
Следует заранее вместе продумать все варианты и договориться, будет ли ребенок ждать взрослого на месте или обратится за помощью, например, к сотрудникам магазина или охране. Детям нужно прививать внимательность и умение быстро ориентироваться в различных ситуациях.
Также можно рассмотреть возможность использования GPS-трекеров или мобильных приложений для отслеживания местоположения ребенка.
Жителям Дона напоминают: если ваш ребенок потерялся, нужно как можно скорее обращаться в полицию.
По информации донских волонтеров, в августе 2025 года на Дону с учетом взрослых пропали больше 100 человек.
