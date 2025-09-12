Выборы в Ростовской области проходят в штатном режиме и без нарушений

За ходом голосования на избирательных участках в Ростовской области следят более четырех тысяч наблюдателей. Также на базе Общественной палаты региона организовали штаб с действующей горячей линией.
В течение всех трех дней в штабе независимого наблюдения за выборами будут принимать и анализировать информацию со всех избирательных участков региона. Наблюдение за процессом голосования ведется с утра 12 сентября.
— Сегодня принял участие в открытии Центра общественного наблюдения. Совместно с уполномоченным по правам человека в Ростовской области и председателем Общественной наблюдательной комиссии посетили несколько избирательных участков в Ростове-на-Дону. Голосование проходит активно, без нарушений, ситуация штатная, — прокомментировал член Мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.
Напомним, непосредственно на избирательных участках Дона работают более четырех тысяч независимых наблюдателей. Всего же ход голосования контролируют около 13 тысяч наблюдателей.
С 12 по 14 сентября в Ростовской области проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. В регионе работают более 2,5 тысяч избирательных участков.
