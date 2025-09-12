Выборы в Ростовской области проходят в штатном режиме и без нарушений

— Сегодня принял участие в открытии Центра общественного наблюдения. Совместно с уполномоченным по правам человека в Ростовской области и председателем Общественной наблюдательной комиссии посетили несколько избирательных участков в Ростове-на-Дону. Голосование проходит активно, без нарушений, ситуация штатная, — прокомментировал член Мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.