Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы в Ростовской области проходят в штатном режиме и без нарушений

Независимые наблюдатели заявили об отсутствии нарушений в первый день выборов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За ходом голосования на избирательных участках в Ростовской области следят более четырех тысяч наблюдателей. Также на базе Общественной палаты региона организовали штаб с действующей горячей линией.

В течение всех трех дней в штабе независимого наблюдения за выборами будут принимать и анализировать информацию со всех избирательных участков региона. Наблюдение за процессом голосования ведется с утра 12 сентября.

— Сегодня принял участие в открытии Центра общественного наблюдения. Совместно с уполномоченным по правам человека в Ростовской области и председателем Общественной наблюдательной комиссии посетили несколько избирательных участков в Ростове-на-Дону. Голосование проходит активно, без нарушений, ситуация штатная, — прокомментировал член Мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.

Напомним, непосредственно на избирательных участках Дона работают более четырех тысяч независимых наблюдателей. Всего же ход голосования контролируют около 13 тысяч наблюдателей.

С 12 по 14 сентября в Ростовской области проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. В регионе работают более 2,5 тысяч избирательных участков.

Подпишись на нас в Telegram.