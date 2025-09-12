В Омске «Пешеходный Любинский» продлили еще

В пятницу, 12 сентября 2025 года, в администрации Омской области напомнили, что в предстоящие выходные участок от транспортной развязки на площади Победы до улицы Партизанской для всех видов транспорта будет закрыт. Ограничение будет действовать с 20:00 пятницы, 12 сентября, до 20:00 воскресенья, 14 сентября, в связи с продлением проекта «Пешеходный Любинский» (18+).
В системе городского транспорта также произойдут корректировки в работе автобуса № 73 и троллейбуса № 8.
«В период, когда Любинский проспект будет перекрыт, автобус № 73 будет проходить по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. После того, как автобус при движении в сторону улицы Маяковского проедет Комсомольский мост, он будет с правым поворотом уходить на улицу Лермонтова с дальнейшим прямым ходом через Ленинградскую площадь в направлении улицы Маяковского. Троллейбусы по маршруту № 8 в выходные дни будут ходить в прямом и обратном направлении по улице Гагарина», — уточнили власти города Омска.
В качестве объезда для автомобилистов предлагаются улицы Гагарина, Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина и Щербанева. Ограничения будут обозначены на информационных стендах.
Напомним, о продлении проекта «Пешеходный Любинский» упоминал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Евгений Баньковский на пресс-конференции еще 7 августа 2025 года.
А пешеходной улица Ленина в Омске ранее была объявлена с 16 мая по 31 августа 2025 года. Теперь в выходные дни на участке от площади Победы до улицы Партизанской проводятся различные мероприятия в рамках объявления Омска молодежной столицей России — 2025.