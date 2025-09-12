В Омске «Пешеходный Любинский» продлили еще

«В период, когда Любинский проспект будет перекрыт, автобус № 73 будет проходить по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. После того, как автобус при движении в сторону улицы Маяковского проедет Комсомольский мост, он будет с правым поворотом уходить на улицу Лермонтова с дальнейшим прямым ходом через Ленинградскую площадь в направлении улицы Маяковского. Троллейбусы по маршруту № 8 в выходные дни будут ходить в прямом и обратном направлении по улице Гагарина», — уточнили власти города Омска.