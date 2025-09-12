Жителей Башкирии предупредили о приближающихся магнитных бурях

Специалисты отмечают аномально высокую геомагнитную активность в сентябре 2025 года. Если в августе была зафиксирована всего одна магнитная буря, то за первую декаду сентября их уже произошло три. Несмотря на слабую интенсивность воздействий, реакция земной магнитосферы остается весьма активной. Исследователи рекомендуют метеочувствительным жителям Башкирии заранее подготовиться к возможным изменениям самочувствия.