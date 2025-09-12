Жителей Башкирии предупредили о приближающихся магнитных бурях

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в период с 14 по 16 сентября ожидается пик геомагнитных возмущений. Общая продолжительность неблагоприятного периода может составить до шести дней. Причиной очередной магнитной бури стала крупная корональная дыра на Солнце — область с разомкнутым магнитным полем, формирующая мощный поток солнечного ветра.
Земля войдет в этот поток в ночь на воскресенье, 14 сентября. Скорость солнечного ветра будет постепенно увеличиваться и достигнет 700 км/с к вторнику, 16 сентября. Учёные подчеркивают, что это предварительный прогноз, который уточняется за двое суток до события.
Специалисты отмечают аномально высокую геомагнитную активность в сентябре 2025 года. Если в августе была зафиксирована всего одна магнитная буря, то за первую декаду сентября их уже произошло три. Несмотря на слабую интенсивность воздействий, реакция земной магнитосферы остается весьма активной. Исследователи рекомендуют метеочувствительным жителям Башкирии заранее подготовиться к возможным изменениям самочувствия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.