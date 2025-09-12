В Рязанской области открылись 4 новых фельдшерско-акушерских пункта

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) установили в четырех селах Рязанской области. Строительство велось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
В модульных ФАПах получать медицинскую помощь смогут жители сел Бычки и Желобово Сараевского района, а также Кермись и Польное Ялтуново Шацкого района. Все учреждения уже получили лицензии на осуществление деятельности, сейчас ведется прием пациентов.
Ранее медпункты в этих селах располагались в ветхих и неприспособленных помещениях, не отвечавших санитарным нормам и требованиям. Теперь благодаря федеральной поддержке построены новые ФАПы, созданы современные и комфортные условия как для жителей, так и для медработников. Кроме того, проведено благоустройство прилегающих территорий.
В фельдшерско-акушерских пунктах сотрудники проводят первичные осмотры и диагностику, первый этап диспансеризации, мероприятия по профилактике заболеваний, и при необходимости осуществляют запись пациентов на прием к врачу в центральную районную больницу. Учреждения оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.
До конца 2025 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще 18 новых ФАПов. Все они также будут полностью укомплектованы необходимыми кадрами и медоборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.