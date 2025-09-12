В Рязанской области открылись 4 новых фельдшерско-акушерских пункта

Ранее медпункты в этих селах располагались в ветхих и неприспособленных помещениях, не отвечавших санитарным нормам и требованиям. Теперь благодаря федеральной поддержке построены новые ФАПы, созданы современные и комфортные условия как для жителей, так и для медработников. Кроме того, проведено благоустройство прилегающих территорий.