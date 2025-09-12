Ричмонд
Пермский фотограф не смог обжаловать 16-летний срок заключения

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) оставил в силе приговор пермскому фотографу Григорию Скворцову. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Источник: Коммерсантъ

26 июня 2025 года Пермский краевой суд признал господина Скворцова виновным в государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Процесс по делу проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, обвиняемый якобы передал американскому журналисту книгу «Советские “Секретные бункеры”: городская специальная фортификация 1930−1960-х годов».