Пермский фотограф не смог обжаловать 16-летний срок заключения

26 июня 2025 года Пермский краевой суд признал господина Скворцова виновным в государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Процесс по делу проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.