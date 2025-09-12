В Архангельске состоится форум «Арктические проекты — сегодня и завтра»

Международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра» пройдет в Архангельске 16−17 октября. На мероприятии обсудят в том числе меры поддержки по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Архангельской области.
Форум традиционно объединяет представителей федеральной и региональной власти, машиностроительных, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий ТЭК, горно-металлургических и других компаний. Участие в мероприятии принимают делегаты субъектов Арктической зоны РФ, в том числе из Мурманской области, Карелии, Коми, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
«Форум направлен на развитие промышленного и транспортного потенциала северных регионов в контексте реализации в Арктической зоне России инвестиционных и инфраструктурных проектов. Приглашаем к участию все заинтересованные предприятия и организации», — отметила министр экономического развития и промышленности региона Евгения Шелюк.
В числе ключевых тем дискуссионных площадок форума — вопросы реализации арктических проектов в области добычи полезных ископаемых, строительства и обслуживания судов и морской техники. Участники также обсудят организацию судоходства в арктических морях, логистику грузов и производство отечественного оборудования для освоения Арктики. О мерах поддержки по нацпроекту будут говорить на площадках, посвященных вопросам развития судостроительной отрасли. Регистрация участников и представителей СМИ доступна на сайте.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.