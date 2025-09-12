Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Архангельске состоится форум «Арктические проекты — сегодня и завтра»

На нем участники обсудят организацию судоходства в северных морях.

Источник: Национальные проекты России

Международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра» пройдет в Архангельске 16−17 октября. На мероприятии обсудят в том числе меры поддержки по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Архангельской области.

Форум традиционно объединяет представителей федеральной и региональной власти, машиностроительных, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий ТЭК, горно-металлургических и других компаний. Участие в мероприятии принимают делегаты субъектов Арктической зоны РФ, в том числе из Мурманской области, Карелии, Коми, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«Форум направлен на развитие промышленного и транспортного потенциала северных регионов в контексте реализации в Арктической зоне России инвестиционных и инфраструктурных проектов. Приглашаем к участию все заинтересованные предприятия и организации», — отметила министр экономического развития и промышленности региона Евгения Шелюк.

В числе ключевых тем дискуссионных площадок форума — вопросы реализации арктических проектов в области добычи полезных ископаемых, строительства и обслуживания судов и морской техники. Участники также обсудят организацию судоходства в арктических морях, логистику грузов и производство отечественного оборудования для освоения Арктики. О мерах поддержки по нацпроекту будут говорить на площадках, посвященных вопросам развития судостроительной отрасли. Регистрация участников и представителей СМИ доступна на сайте.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше