В Архангельске состоится форум «Арктические проекты — сегодня и завтра»

В числе ключевых тем дискуссионных площадок форума — вопросы реализации арктических проектов в области добычи полезных ископаемых, строительства и обслуживания судов и морской техники. Участники также обсудят организацию судоходства в арктических морях, логистику грузов и производство отечественного оборудования для освоения Арктики. О мерах поддержки по нацпроекту будут говорить на площадках, посвященных вопросам развития судостроительной отрасли. Регистрация участников и представителей СМИ доступна на сайте.