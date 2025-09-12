Ричмонд
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам

Депутат Гусев предложил приравнять вейпы к наркотикам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу.

«Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам», — сказал он РИА Новости.

Депутат считает, что вейпы — это и есть наркотики.

«Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков», — заключил он.