Патриарх Кирилл прилетит в Астану и Шымкент

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит с визитом в Астану и Шымкент по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

Источник: instagram.com/patriarchkirill

Глава Русской православной церкви примет участие в VIII Съезде мировых и традиционных религий в столице. 18 сентября он посетит строящийся в Астане комплекс духовно-просветительского центра.

Также глава РПЦ освятит новый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В этот же день он совершит молебен новомученикам и исповедникам казахстанским в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны.

19 сентября Патриарх Кирилл посетит новопостроенный храм в честь новомучеников в Шымкенте.

VIII Съезд мировых и традиционных религий состоится в Астане 17—18 сентября. Ожидается участие более 100 делегаций из около 60 стран мира.

