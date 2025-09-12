Патриарх Кирилл прилетит в Астану и Шымкент

Глава Русской православной церкви примет участие в VIII Съезде мировых и традиционных религий в столице. 18 сентября он посетит строящийся в Астане комплекс духовно-просветительского центра.
Также глава РПЦ освятит новый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В этот же день он совершит молебен новомученикам и исповедникам казахстанским в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны.
19 сентября Патриарх Кирилл посетит новопостроенный храм в честь новомучеников в Шымкенте.
VIII Съезд мировых и традиционных религий состоится в Астане
