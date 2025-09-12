Ричмонд
В Самарской области задержали несколько авиарейсов 12 сентября

В Самарской области на фоне опасности атаки БПЛА задержаны несколько рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области второй раз за сутки объявили опасность атаки БПЛА. Пассажиры заметили задержки авиарейсов днем в пятницу, 12 сентября.

Согласно онлайн-расписанию международного аэропорта «Курумоч», задержаны авиарейсы в Санкт-Петербург, Москву и Ереван. На данный момент нет официальных комментариев о причине задержки. Пассажирам стоит внимательно следить за изменениями в табло.

Напомним, также во время объявления опасности атаки беспилотных летательных аппаратов возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности.

