В Ростове обсудили развитие южного берега Северного водохранилища

Зелёные насаждения вдоль южной стороны Северного водохранилища составят 79% от общего пространства (около 2,5 гектаров). Оставшиеся 21%, равные примерно 6 640 квадратным метрам, будут заняты разнообразными покрытиями. Среди них половина отведена под твёрдые поверхности, четверть займёт древесина в виде плавучих мостков и площадок. Проект предусматривает создание широких дорожек из перфорированного металла и комфортных резино-плиточных покрытий.