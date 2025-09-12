В Ростове обсудили развитие южного берега Северного водохранилища

В Ростове состоялось обсуждение проекта благоустройства 3,2 га южного берега Северного водохранилища в Ростове-на-Дону. Оно прошло на базе офиса Юго-Западного Сбербанка. Эксперты представили руководству региона и муниципалитета рекомендации по комплексному развитию зон отдыха, учитывая современные экологические подходы к поддержанию природного своеобразия парка.
Зелёные насаждения вдоль южной стороны Северного водохранилища составят 79% от общего пространства (около 2,5 гектаров). Оставшиеся 21%, равные примерно 6 640 квадратным метрам, будут заняты разнообразными покрытиями. Среди них половина отведена под твёрдые поверхности, четверть займёт древесина в виде плавучих мостков и площадок. Проект предусматривает создание широких дорожек из перфорированного металла и комфортных резино-плиточных покрытий.
— Мне понравилась концепция. Хорошая идея. Важно, что применен экологичный подход, задействованы ландшафт, местные флора и фауна, — отметил врио Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Пресс-служба Главы Ростовской области.
— Северное водохранилище — знаковое место для многих поколений ростовчан. Такие проекты благоустройства помогают росту качества жизни, развитию индустрии гостеприимства и многих других отраслей экономики, — рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Участники обсуждения подчеркнули необходимость сохранения уникальной экологии парка, обеспечение удобного и безопасного подхода к водоему, возможности активного семейного досуга и прогулок с животными.