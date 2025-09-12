Прокуратура помогла вернуть горячую воду жителям Новосибирского микрорайона Зеленый Бор

Жители микрорайона Зеленый Бор в Новосибирске почти полтора месяца оставались без горячей воды. Проблема возникла из-за долга ресурсоснабжающей компании перед поставщиком газа и была устранена после вмешательства прокуратуры.
Проверка прокуратуры Новосибирской области выявила факт задолженности компании, отвечающей за поставку ресурсов. После этого органы провели встречу с представителями администрации города, газовой службы и ресурсоснабжающей организации для обсуждения ситуации, сообщает телеграм-канал ведомства.
В результате совместных действий подача горячей воды в дома микрорайона Новосибирска была восстановлена, что позволило жильцам наконец пользоваться коммунальной услугой в полном объёме.