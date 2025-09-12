На Дону состоялся фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

Фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую» прошел в Ростовской области уже в пятый раз по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом году мероприятие объединило более 1 тыс. участников со всего Дона, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Гостям предложили насыщенную программу: мастер-классы, выступления, выставки. Одним из ярких событий стал праздничный концерт с участием инклюзивных творческих коллективов. Партнеры фестиваля — «ДонорЮгЦентр», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы» и «Волонтеры культуры» — подготовили для гостей разнообразные площадки. Участники могли посетить лекции от федеральных и региональных экспертов, а также благотворительный маркет с товарами от различных фондов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.