На Дону состоялся фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

Фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую» прошел в Ростовской области уже в пятый раз по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом году мероприятие объединило более 1 тыс. участников со всего Дона, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.