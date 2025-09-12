Челябинск 13 сентября отметит 289-ю годовщину основания: главные мероприятия

В 11:00 на Кировке стартует творческая акция «Легенды Челябинска» (18+). Более 50 учеников напишут портреты выдающихся личностей города.
В 13:00 на набережной реки Миасс откроется гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» (6+). В программе: мастер-классы, игровые и концертные программы.
С 13:00 до 17:00 на улице Карла Маркса пройдет фестиваль «ЧелТранспортФест» (6+). В программе: выставка ретро- и современной техники, выступления групп «БУС 74» и «Голосовое сообщение».
В 13:00 на Кировке начнется фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство» (6+). Будут представлены постановки театров «Манекен», НХТ, «Скарабей» и Камерного.
В 13:00 в ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина в 13-й раз пройдет «Парад первоклассников» (6+).
В 17:00 у Торгового центра стартует праздничный концерт с участием Валерии и Дмитрия Певцова. Ведущий — Дмитрий Губерниев (18+).
В 18:00 в арт-сквере на набережной реки Миасс начнется праздничная программа, в 19:30 выступит группа «Братья Грим», а в 21:00 — певец Akmal" (18+).
В 18:30 на Кировке стартует караоке-фестиваль «Челябинск, пой!» (6+). Дети и взрослые смогут исполнить популярные хиты под аккомпанемент кавер-группы «Премьера». Завершится мероприятие концертом группы «Баян-ПОЗИТИВ».
В 19:00 в галерее «ЛюбаПетя» откроется фотовыставка Сергея Васильева, пятикратного лауреата World Press Photo. Экспозиция посвящена жизни Челябинска 1970−1980-х годов (18+).
В 22:00 на набережной реки Миасс состоится праздничный фейерверк (18+).