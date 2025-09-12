В Тюмени высадят 14,5 тысячи деревьев, кустарников и многолетних трав

По нацпроекту в областной столице в этом году благоустраивают пять территорий. Обновленные пространства появятся на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, улицах Мельничной, Ю. Семовских, К. Маркса. Чтобы территории стали еще зеленее и привлекательнее для прогулок, проектировщики заложили в перечень работ высадку деревьев и растений. В новых парках появятся 672 дерева, 1470 кустарников, 12 363 многолетника. Город украсят яблони, черемухи, липы, ивы, тополя и другие деревья.