В Тюмени высадят 14,5 тысячи деревьев, кустарников и многолетних трав

Осенняя кампания по высадке зеленых насаждений стартовала в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, будет высажено 14 505 растений.
По нацпроекту в областной столице в этом году благоустраивают пять территорий. Обновленные пространства появятся на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, улицах Мельничной, Ю. Семовских, К. Маркса. Чтобы территории стали еще зеленее и привлекательнее для прогулок, проектировщики заложили в перечень работ высадку деревьев и растений. В новых парках появятся 672 дерева, 1470 кустарников, 12 363 многолетника. Город украсят яблони, черемухи, липы, ивы, тополя и другие деревья.
Кроме того, в Тюмени стартовала кампания по высадке еще более 8 тыс. зеленых насаждений. Работа проводится в ЖК «Апрель», парке Константина Лагунова, вдоль дорожной сети улицы Фармана Салманова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.