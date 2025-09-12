Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом

Президент Беларуси рассказал о планах связать Минск и города-спутники быстрым транспортом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах связать Минск и города-спутники быстрым транспортным сообщением, пишет БелТА.

Общаясь с минчанами на церемонии открытия комплекса «Лошицкий», глава Беларуси сказал, что столицу нельзя перенаселять. Поэтому идет развитие городов-спутников — Руденска, Дзержинска, Смолевичей, Логойска, Фаниполя, Заславля. В них строится жилье, создается необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Важнейшее звено в этой цепи — скоростной транспорт.

— Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что это будет или железная дорога, или монорельс.

— Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит. Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут, — сказал Лукашенко.

Кроме того Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы, и посоветовал ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах.

Еще Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Ранее писали, что Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску.

Кроме того, Лукашенко сказал, что белорусам надо нормально воспринимать иностранцев в стране.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше