Лукашенко заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах связать Минск и города-спутники быстрым транспортным сообщением, пишет БелТА.
Общаясь с минчанами на церемонии открытия комплекса «Лошицкий», глава Беларуси сказал, что столицу нельзя перенаселять. Поэтому идет развитие городов-спутников — Руденска, Дзержинска, Смолевичей, Логойска, Фаниполя, Заславля. В них строится жилье, создается необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Важнейшее звено в этой цепи — скоростной транспорт.
— Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском, — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что это будет или железная дорога, или монорельс.
— Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит. Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут, — сказал Лукашенко.
