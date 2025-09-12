Ричмонд
СФУ зачислил более 8 тысяч студентов по итогам приемной кампании 2025 года

Сибирский федеральный университет подвел итоги приемной кампании 2025 года.

Сибирский федеральный университет подвел итоги приемной кампании 2025 года. Как сообщили в пресс-службе вуза, в этом году зачислены более 8 тысяч студентов, причем почти половина из них заняла бюджетные места.

Университет подтвердил статус одного из лидеров высшего образования в России, приняв абитуриентов из 69 регионов страны. Особый интерес к СФУ проявили выпускники из Орловской, Псковской, Тверской и Тульской областей. Отмечается рост популярности инженерных специальностей наряду с традиционно высоким спросом на гуманитарные и экономические направления.

Международная составляющая университета также расширилась: 355 иностранных граждан из 23 стран стали студентами СФУ. Наибольшее количество зарубежных студентов прибыло из Казахстана, Туркменистана, Китая, Таджикистана и Эквадора.

Важным конкурентным преимуществом СФУ остаются прочные связи с крупнейшими промышленными предприятиями, которые гарантируют трудоустройство выпускникам. В рамках десятилетия науки и технологий университет при поддержке Минобрнауки РФ реализует проект «Инженеры нашего времени», направленный на популяризацию технических профессий.

Особой популярностью среди абитуриентов пользуется возможность получения второй квалификации бесплатно, что привлекает 30% высокомотивированных студентов.