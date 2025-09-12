Глава Башкирии обратился к жителям в День национального костюма

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил многонациональный народ республики с Днем национального костюма. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что этот праздник был учрежден пять лет назад и уже стал доброй традицией — каждую третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября жители с гордостью надевают национальные костюмы.