Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии обратился к жителям в День национального костюма

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем национального костюма.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил многонациональный народ республики с Днем национального костюма. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что этот праздник был учрежден пять лет назад и уже стал доброй традицией — каждую третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября жители с гордостью надевают национальные костюмы.

По всему региону в этот день проходят многочисленные мероприятия: выставки, флешмобы и другие события, демонстрирующие культурное разнообразие Башкирии. Глава республики также напомнил о недавнем праздновании Дня языков народов России, который впервые отметили 8 сентября.

Хабиров подчеркнул, что взаимное уважение между представителями разных национальностей, способность жить в мире и согласии являются главным достоянием не только Башкортостана, но и всей страны.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.