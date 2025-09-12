Глава Башкирии обратился к жителям в День национального костюма

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил многонациональный народ республики с Днем национального костюма. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что этот праздник был учрежден пять лет назад и уже стал доброй традицией — каждую третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября жители с гордостью надевают национальные костюмы.
По всему региону в этот день проходят многочисленные мероприятия: выставки, флешмобы и другие события, демонстрирующие культурное разнообразие Башкирии. Глава республики также напомнил о недавнем праздновании Дня языков народов России, который впервые отметили 8 сентября.
Хабиров подчеркнул, что взаимное уважение между представителями разных национальностей, способность жить в мире и согласии являются главным достоянием не только Башкортостана, но и всей страны.
