Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Советская Гавань в Хабаровском крае отремонтируют библиотеку

В учреждениe закупили мебель, интерактивное оборудование и предметы декора.

Источник: Национальные проекты России

Работы по модернизации библиотеки им. М. Горького завершаются в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.

Новый облик ужe получили 10 помещений учреждения. Кроме того, специалисты провели точечный ремонт входной группы и установили потолочные плинтусы. Для посещения библиотеки людьми с ограниченными возможностями здоровья появился уличный подъемник. Кроме того, закуплены мебель, интерактивное оборудование и предметы декора.

Отмечается, что в рамках модернизации библиотеки продолжает пополняться книжный фонд, установлены интерактивная стол-книга, проектор и звуковое оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.