В городе Советская Гавань в Хабаровском крае отремонтируют библиотеку

Работы по модернизации библиотеки им. М. Горького завершаются в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
Новый облик ужe получили 10 помещений учреждения. Кроме того, специалисты провели точечный ремонт входной группы и установили потолочные плинтусы. Для посещения библиотеки людьми с ограниченными возможностями здоровья появился уличный подъемник. Кроме того, закуплены мебель, интерактивное оборудование и предметы декора.
Отмечается, что в рамках модернизации библиотеки продолжает пополняться книжный фонд, установлены интерактивная стол-книга, проектор и звуковое оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.