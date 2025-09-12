Детская школа искусств в Дзержинском закупила музыкальные инструменты

Дзержинская детская школа искусств (ДШИ) в Московской области получила новые музыкальные инструменты. В соответствии с задачами нацпроекта «Семья» учреждение закупило девять новых фортепиано «Н. Рубинштейн», банкетки и баян «Юпитер», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Школа искусств работает в городе уже более 30 лет. Клавишные инструменты для занятий находятся в рабочем состоянии, хотя возраст некоторых из них — более 70 лет. Поэтому приобретение новых фортепиано стало для ДШИ долгожданным и радостным событием. В этом учебном году в школе по разным творческим направлениям будут заниматься 480 ребят, свыше 80 из них — по классу «Фортепиано».
Также в этом году в ДШИ приобрели столы для художников, гипсовые фигуры и наглядные пособия для отделения ИЗО, концертную обувь для класса хореографии, огнетушители. Кроме того, в здании школы провели косметический ремонт коридора на втором этаже, заменили радиаторы отопления в 12 кабинетах и обновили оборудование системы видеонаблюдения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.