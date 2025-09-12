Детская школа искусств в Дзержинском закупила музыкальные инструменты

Школа искусств работает в городе уже более 30 лет. Клавишные инструменты для занятий находятся в рабочем состоянии, хотя возраст некоторых из них — более 70 лет. Поэтому приобретение новых фортепиано стало для ДШИ долгожданным и радостным событием. В этом учебном году в школе по разным творческим направлениям будут заниматься 480 ребят, свыше 80 из них — по классу «Фортепиано».