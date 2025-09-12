В 2025 году в Ростове начнут возводить новое приемное отделение БСМП

Ранее медикам БСМП передали 46 новых автомобилей скорой помощи. За восемь месяцев 2025 года помощь в медучреждении получили более 53 тысяч человек, госпитализировали свыше 35 тысяч пациентов, провели более 27 тысяч операций, в том числе более двух тысяч высокотехнологичных.