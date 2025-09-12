В 2025 году в Ростове начнут возводить новое приемное отделение БСМП

В Ростове-на-Дону в 2025 году планируют приступить к строительству нового модульного приемного отделения больницы скорой помощи. С проектом будущих работ в ходе рабочей поездки ознакомился врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Возведение корпуса планируют начать до конца года. Открытие объекта наметили на весну 2026 года. Новое отделение позволит полностью разделить потоки пациентов в соответствии с актуальными медицинскими стандартами. Это улучшит качество диагностики и ускорит маршрутизацию больных. В здании развернут экстренный стационар.
Финансирование проекта превышает полмиллиарда рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта. Регион обеспечил софинансирование.
Больница скорой медицинской помощи — крупный центр экстренной помощи на Дону. Ежедневно сюда поступают до 400 пациентов. Существующее приемное отделение уже устарело и не справляется с потоком людей.
— Это ключевой центр экстренной помощи в регионе, и его модернизация — наш приоритет. Новое модульное отделение позволит оказывать помощь максимально оперативно и эффективно, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Ранее медикам БСМП передали 46 новых автомобилей скорой помощи. За восемь месяцев 2025 года помощь в медучреждении получили более 53 тысяч человек, госпитализировали свыше 35 тысяч пациентов, провели более 27 тысяч операций, в том числе более двух тысяч высокотехнологичных.
