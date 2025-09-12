В августе в водоемах Омской области нашли ртуть, фенолы и другие вредные вещества

Даты и место отбора проб, не соответствующих нормативам, ведомство не приводит. В отчете лишь отмечается, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в августе не выявлено. Согласно отчетам Обь-Иртышского УГМС, последний раз такие факты регистрировались в марте. Высокое загрязнения ртутью, к примеру, было выявлено в Иртыше, в реках Уй и Тара — марганцем.