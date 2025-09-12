В музее-заповеднике высказались о надписи на Мамаевом кургане

Напомним, автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение о ежегодном обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года это делают сотрудники музея-заповедника.