В Воронеже продолжаются отмены концертов и спектаклей

Череда отмен культурных мероприятий в Воронеже продолжается.
14 сентября в Зеленом театре не состоится концерт «СимфоДжаз», организаторы сообщили об отмене.
Танцевальное шоу «Мастер и Маргарита. Фламенко», планировавшееся 20 октября в Воронежском концертном зале, тоже отменяется.
А 12 ноября в ВКЗ не будет спектакля «Легкие деньги» с Андреем Чернышовым и Еленой Сафоновой, можно сдать билеты, сообщает билетный портал.
Ноябрьский спектакль «Иллюзия счастья» с Ольгой Ломоносовой и Ильей Шакуновым в ВКЗ перенесли на декабрь.