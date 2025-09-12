Ричмонд
В Воронеже продолжаются отмены концертов и спектаклей

Не состоятся несколько мероприятий в сентябре, октябре, ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Череда отмен культурных мероприятий в Воронеже продолжается.

14 сентября в Зеленом театре не состоится концерт «СимфоДжаз», организаторы сообщили об отмене.

Танцевальное шоу «Мастер и Маргарита. Фламенко», планировавшееся 20 октября в Воронежском концертном зале, тоже отменяется.

А 12 ноября в ВКЗ не будет спектакля «Легкие деньги» с Андреем Чернышовым и Еленой Сафоновой, можно сдать билеты, сообщает билетный портал.

Ноябрьский спектакль «Иллюзия счастья» с Ольгой Ломоносовой и Ильей Шакуновым в ВКЗ перенесли на декабрь.