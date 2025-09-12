НАН Беларуси сказала, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка»

Александр Таранов отметил, что ученые Института плодоводства в результате многочисленных экспедиций как внутри страны, так и за рубежом, в том числе в России, собрали клоны «Антоновки обыкновенной». В результате в Беларуси есть продуктивный клон, который обладает большей устойчивостью к болезням, хорошей зимостойкостью и высокой продуктивность.