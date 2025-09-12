НАН Беларуси сказала, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка»

Госинспекцией по испытанию сортов было принято решение исключить старые сорта, которые находятся в реестре больше 50 лет, в их числе и «Антоновку». Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» сказал директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов.
Но, по его словам, популярный в Беларуси сорт на этом не закончится.
Александр Таранов отметил, что ученые Института плодоводства в результате многочисленных экспедиций как внутри страны, так и за рубежом, в том числе в России, собрали клоны «Антоновки обыкновенной». В результате в Беларуси есть продуктивный клон, который обладает большей устойчивостью к болезням, хорошей зимостойкостью и высокой продуктивность.
«Новый сорт будет достойной заменой. Он уже имеет название — “Антоновка белсад”, — отметил Александр Таранов.
По словам специалиста, несмотря на то что «Антоновка» исключена из реестра, ее размножение в питомниках разрешено на протяжении ближайших двух лет.
Этого времени хватит для перехода к лучшей «Антоновке», подчеркнул Александр Таранов.
Кстати, Институт плодоводства сказал о потерях в урожае яблок в 2025 году из-за экстремальной погоды: «Не добрали 20−25%».
А еще Институт плодоводства НАН Беларуси назвал популярный сорт яблок, не выдержавший весенние заморозки в 2025, это сорт «Алеся», от которого урожая нынче ждать не приходится.