Новосибирский центр «Вектор» создал контейнер для безопасной транспортировки биоотходов

Новинка обеспечивает безопасную работу с потенциально опасными материалами и предотвращает загрязнение окружающей среды.



Учёные новосибирского центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали контейнер для безопасной транспортировки и обеззараживания биологических отходов, пишет ТАСС.

Ранее используемые стерилизационные коробки имели ряд недостатков: неудобную форму и расположение отверстий, что при заполнении и замачивании отходов могло приводить к протеканию инфицированной жидкости.

Новый контейнер от «Вектора» оснащён корпусом с плоским дном, съемной крышкой и внутренней съемной емкостью с ручкой и перфорированным дном. Для предотвращения утечек жидкостей предусмотрен кольцевой пояс с отверстиями, который при повороте полностью перекрывает отверстия контейнера. Герметичную фиксацию крышки обеспечивают замки типа «лягушка», а ручка на корпусе облегчает переноску.

По словам авторов изобретения, контейнер подходит для всех методов стерилизации и обеззараживания, включая химическую обработку и автоклавирование, и может безопасно использоваться как с твердыми, так и с жидкими инфицированными отходами.

«Основное преимущество контейнера — универсальность и надежная защита от распространения патогенов при сборе, транспортировке и обработке биологических отходов», — отмечают ученые.