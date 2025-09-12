В Иркутске разрабатывают проект шестиполосной дороги на улице Пискунова на участке от Депутатской до Ширямова. Крайняя правая полоса будет для общественного транспорта. Трамвайную линию продлят по разделительной полосе до Ширямова, что позволит напрямую добраться до аэропорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, для пассажиров вдоль улицы появятся 12 остановок с оборудованными зонами ожидания.