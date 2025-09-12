В Иркутске разрабатывают проект шестиполосной дороги на улице Пискунова на участке от Депутатской до Ширямова. Крайняя правая полоса будет для общественного транспорта. Трамвайную линию продлят по разделительной полосе до Ширямова, что позволит напрямую добраться до аэропорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, для пассажиров вдоль улицы появятся 12 остановок с оборудованными зонами ожидания.
— На всем протяжении участка появится двухсторонняя велодорожка шириной и пешеходный тротуар. В районе кольца запланировано строительство подземного пешеходного перехода, — подчеркнул руководитель проектного офиса Иван Сунгатулин.
В месте соединения с улицей Ширямова будет построен кольцевой перекресток. Светофоры установят на пересечениях с улицами Депутатская, Красноярская, Ядринцева и Пискунова.
Также создадут многоуровневую зеленая зона, которая отделит дорогу от велодорожки и тротуара.