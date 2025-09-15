Кроссворд на 15 сентября 2025

4. Пьеса

Детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка», написанная в 1952 году, — это уникальное явление в истории театра. Ее премьера состоялась в Лондоне, в Вест-Энде, и с тех пор пьеса непрерывно идет на сцене, установив абсолютный рекорд по продолжительности постановок (в 2012 году — 25 000 представлений). «Мышеловка» известна своей непредсказуемой концовкой, которую зрителей просят держать в секрете. 25 ноября 2002 года, в честь 50-летия пьесы, состоялся торжественный вечер с участием королевы Елизаветы II, а в отеле «Савой» был организован прием для всех, кто когда-либо участвовал в постановке. «Мышеловка» вошла в учебные программы по английскому языку, а также стала одной из главных достопримечательностей Лондона. В 2012 году, к 60-летию пьесы, в Ковент-Гардене был установлен памятник Агате Кристи.