Кроссворд на 15 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты об Агате Кристи
- Во время Первой мировой войны Агата Кристи служила медсестрой в добровольческом отряде медицинской помощи при госпитале Международного Красного Креста в Торки, Англия. Она отзывалась об этой работе, как об «одной из самых полезных профессий, которой может заниматься человек».
- 3 декабря 1926 года, после ссоры с первым мужем, Агата Кристи внезапно исчезла из своего дома в Беркшире, оставив дочь и дом на попечение служащих. В письме к своей секретарше Карле она сообщила, что едет в Йоркшир. Исчезновение популярной писательницы вызвало широкий общественный резонанс. В течение 11 дней ее местонахождение оставалось неизвестным. На следующий день в Суррее был найден ее брошенный автомобиль с шубкой в салоне. 14 декабря Кристи была замечена в спа-отеле «Swan Hydropathic Hotel» в Харрогейте, где зарегистрировалась под именем «Тереза Нил». Писательница не смогла объяснить свое исчезновение, и врачи диагностировали у нее амнезию, вызванную травмой головы. Обстоятельства этого события нашли отражение в ее произведениях, а также стали темой множества книг, статей, документальных и художественных фильмов.
- В 1930 году в Ираке, во время раскопок в Уре, Агата Кристи познакомилась с Максом Маллоуэном, археологом, специализировавшимся на древней Передней Азии, который был младше ее почти на 14 лет. Этот факт, вопреки мнению некоторых, не помешал их браку, который они заключили 11 сентября 1930 года в Эдинбурге. Сама Кристи иронично говорила, что для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь с возрастом ее ценность только растет. С 1930-х годов Кристи регулярно участвовала в археологических экспедициях в Сирии и Ираке вместе с мужем, и эти впечатления легли в основу ее мемуаров «Расскажи, как ты живешь». Их брак продолжался до самой смерти Кристи в 1976 году.
Ответы
По горизонтали:
1. Наказание
Несмотря на жесткую позицию в отношении убийц, Агата Кристи предлагала альтернативные формы наказания взамен пожизненного заключения. Она считала, что убийцы, представляющие собой зло для общества, должны быть изолированы: Кристи выступала за их депортацию на необжитые территории или предлагала посылать их на принудительные общественные работы. В качестве крайних мер она допускала выбор между отравлением или участием в опасных медицинских экспериментах, при этом, если преступник выживал, он получал шанс начать жизнь заново. Основой ее взглядов было убеждение в необходимости защиты невиновных: «Невиновный должен быть защищен; он должен иметь возможность жить в мире и согласии с окружающими».
2. Экспедиция
С 1949 по 1957 год Агата Кристи сопровождала мужа в его археологических экспедициях в Северном Ираке. Ее известность помогала привлекать финансирование для раскопок. Чтобы адаптировать артефакты, пролежавшие тысячелетия под водой, к сухому климату, их выкладывали на мокрые полотенца. Кристи лично занималась очисткой многих находок, используя губку, пропитанную косметическим кремом — этот метод был ее личным изобретением.
3. Роман
Роман «Десять негритят» Агата Кристи считала своим лучшим произведением. Реалистичность повествованию добавил остров Бург в Южной Британии, послуживший прототипом скалистого островка, где разворачиваются трагические события. Книга завоевала сердца читателей, став одним из самых продаваемых романов Кристи. Сейчас роман переиздается под названием «И никого не стало», чтобы соблюсти политкорректность.
4. Пьеса
Детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка», написанная в 1952 году, — это уникальное явление в истории театра. Ее премьера состоялась в Лондоне, в Вест-Энде, и с тех пор пьеса непрерывно идет на сцене, установив абсолютный рекорд по продолжительности постановок (в 2012 году — 25 000 представлений). «Мышеловка» известна своей непредсказуемой концовкой, которую зрителей просят держать в секрете. 25 ноября 2002 года, в честь 50-летия пьесы, состоялся торжественный вечер с участием королевы Елизаветы II, а в отеле «Савой» был организован прием для всех, кто когда-либо участвовал в постановке. «Мышеловка» вошла в учебные программы по английскому языку, а также стала одной из главных достопримечательностей Лондона. В 2012 году, к 60-летию пьесы, в Ковент-Гардене был установлен памятник Агате Кристи.
По вертикали:
1. Насилие
Агата Кристи сознательно избегала в своих романах темы сексуальных преступлений, а также сцен насилия, крови и грубости, характерных для современных детективов. В своей автобиографии она объясняла это моральными принципами, лежащими в основе классического детектива: противостояние преступнику и защита невинной жертвы. Кристи выражала опасение, что чрезмерное насилие в детективах, направленное на получение садистского удовольствия, притупляет чувство сострадания и отвлекает от главной темы романа.
2. Пуаро
Эркюль Пуаро — один из самых известных литературных детективов, созданный Агатой Кристи. Бельгиец по происхождению, он стал главным героем 33 романов, 54 рассказов и 1 пьесы, опубликованных между 1920 и 1975 годами. Пуаро отличался крайней педантичностью, граничащей с болезненным стремлением к порядку, что помогало ему в раскрытии преступлений. Сама Агата Кристи считала Пуаро «невыносимым» и «мерзким», но продолжала писать о нем из-за популярности у читателей. Пуаро умирает в романе «Занавес. Последнее дело Пуаро», действие которого происходит в Стайлзе, где началась его карьера. Он стал единственным вымышленным персонажем, удостоенным некролога на первой полосе газеты «Нью-Йорк Таймс». Дэвид Суше, исполнивший роль Пуаро в телесериале «Пуаро Агаты Кристи», был признан Entertainment Weekly лучшим Пуаро. Сериал получил 4 премии BAFTA, хотя сам Суше ни разу не получил награду за свою роль.
3, Марпл
Мисс Марпл — один из самых узнаваемых персонажей Агаты Кристи. Эта пожилая дева, детектив-любитель, живущая в тихой английской деревушке Сэнт-Мэри-Мид, впервые появилась в «Тринадцати загадочных случаях», а затем в 12 романах и «Последних делах мисс Марпл». Прототипом для создания этого образа послужила бабушка Агаты Кристи, от которой мисс Марпл унаследовала жизнерадостность и склонность ожидать худшего, что, как правило, оправдывалось. Первой исполнительницей роли мисс Марпл в кино стала Маргарет Рутерфорд, подруга Агаты Кристи.
4. Рейс
Полковник Рейс — персонаж, проявляющийся в четырех романах Агаты Кристи. Он представлен как сотрудник британской разведки MI5, который специализируется на поиске преступников, действующих в международном масштабе. Рейс впервые появляется в шпионском детективе «Человек в коричневом костюме», события которого происходят в Южной Африке. Позже Рейс сотрудничает с Эркюлем Пуаро в романах «Карты на стол» и «Смерть на Ниле». Последний раз этот персонаж появился в романе «Сверкающий цианид», где он, будучи в отставке и в преклонном возрасте, расследует убийство своего давнего друга.
5. Идея
Агата Кристи в интервью BBC в 1955 году поделилась деталями своего творческого процесса. Она рассказывала, что сюжеты романов рождались прямо во время вязания в кругу близких. К моменту начала работы над рукописью, история была полностью сформирована в ее голове. Идеи для романов приходили к ней спонтанно, и она их фиксировала в специальной записной книжке, где также хранились заметки о ядах, газетные вырезки о преступлениях и описания будущих персонажей. У одного из ее персонажей был реальный прототип — майор Эрнст Белчер, начальник первого мужа Агаты Кристи, Арчибальда. Он послужил образом для Педлера в романе «Человек в коричневом костюме» о полковнике Рейсе.
6. Дама
В 1956 году Агата Кристи была удостоена звания командора ордена Британской империи (CBE). В 1971 году, в знак признания ее вклада в литературу, она была повышена до степени Дамы-командора (DBE) того же ордена, что давало ей право на использование дворянского почетного титула «дама» перед именем.
