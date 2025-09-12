С мусорных площадок в Ростове уберут более тысячи сеток для пластика

Региональный оператор обратился к собственникам конструкций с требованием их демонтировать, пояснив, что единственный в регионе уполномочен заниматься сбором пластикового мусора. При этом сейчас отходы из сеток забирают неустановленные нарушители. Причем, как отмечает компания, делают они это крайне некачественно.