С мусорных площадок в Ростове уберут более тысячи сеток для пластика

Более тысячи сеток для сбора пластика планируют убрать в Ростове-на-Дону с территорий мусорных площадок. Об этом со ссылкой на регионального оператора по работе с ТКО (ООО «ЭкоЦентр») сообщает «Город N».
Региональный оператор обратился к собственникам конструкций с требованием их демонтировать, пояснив, что единственный в регионе уполномочен заниматься сбором пластикового мусора. При этом сейчас отходы из сеток забирают неустановленные нарушители. Причем, как отмечает компания, делают они это крайне некачественно.
— Установлены факты несанкционированного сбора на контейнерных площадках. В Ростове насчитывается более тысячи таких сеток. Емкости не эстетичны, вывоз собранных отходов производится хаотично, что приводит к перенакоплению и жалобам населения на несанкционированные навалы вторсырья, — говорится в материалах регионального оператора.
Вместо старых сеток планируют установить новую современную тару, ее обещают опустошать по установленному графику. Собранное сырье будут сначала отправлять на сортировочные комплексы, а затем — на перерабатывающие предприятия.
Как отмечает издание, первые общественные контейнеры для ПЭТ-тары появились в Ростове в июне 2021 года на Рабочей площади. Их установила общественная организация на собранные пожертвования. На собранные деньги тогда приобрели 20 сетчатых контейнеров.
