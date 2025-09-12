Мэрия Новосибирска сообщила дату начала отопительного сезона

Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовали перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение отопления. Так, с 17 сентября батареи станут горячими в школах, детсадах, поликлиниках и больницах, а также в организациях с круглосуточным пребыванием людей. В жилые дома тепло начнет поступать с 19 сентября. С этой же даты отопление запустят в муниципальные учреждения, училища, техникумы, колледжи и вузы.