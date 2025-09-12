Мэрия Новосибирска сообщила дату начала отопительного сезона

Сегодня на официальном сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления о начале отопительного периода 2025−2026. В документе говорится, что на основании прогнозов среднесуточной температуры наружного воздуха, отопительный сезон решено начать с 17 сентября.
Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовали перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение отопления. Так, с 17 сентября батареи станут горячими в школах, детсадах, поликлиниках и больницах, а также в организациях с круглосуточным пребыванием людей. В жилые дома тепло начнет поступать с 19 сентября. С этой же даты отопление запустят в муниципальные учреждения, училища, техникумы, колледжи и вузы.
Главам районных администраций, руководителям УК и муниципальных организаций, имеющих на балансе источники тепла и сети от них, также нужно принять меры по запуску отопления.
В постановлении отмечается, что его действие не распространяется на здания, собственники которых самостоятельно выбирают даты начала отопительного периода.