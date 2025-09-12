Ричмонд
«Вчера согрешил, съел». Лукашенко сказал, что страшно любит картошку

Александр Лукашенко сказал, что очень любит картошку.

Источник: Комсомольская правда

12 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко общался с минчанами на открытии реконструированного комплекса «Лошицкий» и признался, что очень любит картошку, пишет БелТА.

Во время беседы с юной художницей, Александр Лукашенко спросил, любит ли она картошку. Получив утвердительный ответ, президент сказал, что и сам любит этот продукт:

— Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел.

Вероятно, он имел в виду определенную диету, которой старается придерживаться. Продолжая тему картофеля, Александр Лукашенко сообщил, что академики изобрели новый сорт.

Еще он рассказал, что в Беларуси в 2025 году хороший урожай картофеля и страна будет им обеспечена.

Кроме того Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы, и посоветовал ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах.

Еще Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Ранее писали, что Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску.

Кроме того, Лукашенко сказал, что белорусам надо нормально воспринимать иностранцев в стране.

